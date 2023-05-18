Полузащитник Мозес хочет покинуть «Спартак»

Виктор Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года, в российский клуб он перешёл из «Челси». С 2012 года он выступал за сборную Нигерии, в составе национальной команды он выиграл Кубок африканских наций в 2013 году. Помимо этого, он принимал участие в матчах чемпионатов мира 2014 и 2018 года. В августе 2018 года он объявил о завершении карьеры в сборной.