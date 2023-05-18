Полузащитник Мозес хочет покинуть «Спартак»

Виктор Мозес хочет покинуть «Спартак»
32-летний нигерийский полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес хочет покинуть клуб. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, в услугах футболиста заинтересованы турецкие клубы. При этом руководство «Спартака» готово отпустить Мозеса.
Виктор Мозес выступает за «Спартак» с 2020 года, в российский клуб он перешёл из «Челси». С 2012 года он выступал за сборную Нигерии, в составе национальной команды он выиграл Кубок африканских наций в 2013 году. Помимо этого, он принимал участие в матчах чемпионатов мира 2014 и 2018 года. В августе 2018 года он объявил о завершении карьеры в сборной.
За «Спартак» Мозес провёл 62 матча, в которых забил девять мячей и отдал девять голевых передач.