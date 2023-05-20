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ФИФА планирует внедрить проект развития футбольных талантов в Туркмении

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует в Туркмении реализовать проект развития талантов. Об этом сообщила в субботу Федерация футбола Туркмении (ФФТ) по итогам визита в страну регионального технического консультанта ФИФА Гайоза Дарсадзе.

ФИФА планирует внедрить проект развития футбольных талантов в Туркмении
© globallookpress.com

"В ходе двухдневного рабочего визита технический консультант ФИФА обсудил проект развития талантов на период 2023-2026 годов с руководящим составом Федерации футбола Туркмении и экспертами технического отдела ФФТ", - говорится в сообщении.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в рамках своего турне по Центральной Азии 5 мая впервые посетил Туркмению. Он договорился с руководством страны о создании в строящемся городе Аркадаг учебно-методического центра ФИФА.

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