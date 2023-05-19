Российский футболист сравнил отдых в деревне и на Мальдивах

«Между деревней и Мальдивами, конечно, предпочту деревню! Не очень люблю длинные перелеты. Проще доехать четыре часа от Воронежа до деревни, чем куда-то лететь. Там тоже можно полежать на пляжике, позагорать», — заявил российский футболист.