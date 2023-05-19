Впервые за 25 лет в финалах еврокубков сыграют три итальянских клуба

Определились все финалисты еврокубков текущего сезона. Примечательно, что 50% из них составляют итальянские команды: «Интер», «Рома» и «Фиорентина».

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«Интер» в финале Лиги чемпионов встретится с «Манчестер Сити». Итальянская команда в полуфинале обыграла «Милан» — своего главного соперника.

«Рома» в финале Лиги Европы сыграет с «Севильей». Примечательно, что римляне получили путёвку в турнир после прошлогодней победы в Лиге конференций.

«Фиорентина» в финале Лиги конференций сразится с «Вест Хэмом».