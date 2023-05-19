Президент ФИФА Инфантино представил официальный слоган ЧМ-2026 по футболу
Президент ФИФА Джанни Инфантино огласил официальный слоган мужского чемпионата мира — 2026. Мундиаль пройдёт сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде.
«Мы — 26» — это боевой клич. Тот момент, когда три страны и весь континент заявляют: «Мы все вместе приглашаем остальной мир и готовы провести самый большой, самый лучший и самый всеобъемлющий турнир в истории». ЧМ-2026 позволит каждой стране-организатору и каждой стране-участнице вписать своё имя в историю мировых первенств», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.
Чемпионат мира — 2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в истории на мундиале сыграют 48 команд. Ранее в финальном турнире ЧМ по футболу выступали 32 сборные. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, завоевавшая этот титул в декабре 2022 года в Катаре.