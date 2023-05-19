Президент ФИФА Инфантино представил официальный слоган ЧМ-2026 по футболу

«Мы — 26» — это боевой клич. Тот момент, когда три страны и весь континент заявляют: «Мы все вместе приглашаем остальной мир и готовы провести самый большой, самый лучший и самый всеобъемлющий турнир в истории». ЧМ-2026 позволит каждой стране-организатору и каждой стране-участнице вписать своё имя в историю мировых первенств», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.