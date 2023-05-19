«СКА-Хабаровск» в ближайшее время уволит главного тренера

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в ближайшее время объявит об увольнении главного тренера Романа Шаронова. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, руководство хабаровской команды недовольно работой Шаронова, который далёк от выполнения поставленной перед ним задачи на посту главного тренера армейского клуба — выхода в РПЛ в течение двух лет. «СКА-Хабаровск» уже начал поиски нового наставника.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает 13-е место в турнирной таблице после 31 сыгранного матча с 38 набранными очками. Руководство клуба сомневается, что Шаронов сможет изменить ситуацию в следующем сезоне.