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Источник: «СКА-Хабаровск» в ближайшее время уволит главного тренера Романа Шаронова

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в ближайшее время объявит об увольнении главного тренера Романа Шаронова. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«СКА-Хабаровск» в ближайшее время уволит главного тренера
© Чемпионат.com

По информации источника, руководство хабаровской команды недовольно работой Шаронова, который далёк от выполнения поставленной перед ним задачи на посту главного тренера армейского клуба — выхода в РПЛ в течение двух лет. «СКА-Хабаровск» уже начал поиски нового наставника.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает 13-е место в турнирной таблице после 31 сыгранного матча с 38 набранными очками. Руководство клуба сомневается, что Шаронов сможет изменить ситуацию в следующем сезоне.

46-летний Шаронов возглавил «СКА-Хабаровск» летом прошлого года. Его контракт с хабаровчанами рассчитан до июня 2024 года.

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