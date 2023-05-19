Полузащитник "Спартака" рассказал, за что отец назвал его "дебилом"

«Ты чего, дебил вообще?»: футболист «Спартака» Зиньковский рассказал о реакции отца на его прическу
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский не стал скрывать, что отец негативно отнесся к его имиджу.
«Когда в первый раз сделал мелирование, папа спросил: «Ты чего, дебил вообще?» Подумал, что я прикалываюсь. Но мне так нравится больше. Не планирую в ближайшие годы ходить в своем цвете», – рассказал футболист порталу Sport24.ru.
Зиньковскому 27 лет. За «Спартак» он играет с июля 2022 года. В нынешнем сезоне РПЛ хавбек провел 25 матчей, забил 3 гола и отдал 4 ассиста.