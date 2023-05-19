Полузащитник "Спартака" рассказал, за что отец назвал его "дебилом"

«Когда в первый раз сделал мелирование, папа спросил: «Ты чего, дебил вообще?» Подумал, что я прикалываюсь. Но мне так нравится больше. Не планирую в ближайшие годы ходить в своем цвете», – рассказал футболист порталу Sport24.ru.