«Аль-Хиляль» увеличил предложение для Лионеля Месси

По данным источника, клуб увеличил предложение Месси и предлагает ему € 500 млн за один сезон.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов платить аргентинскому форварду около € 400 млн за один сезон, что могло стать самым крупным контрактом в истории футбола.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне Месси принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 19 результативных передач.