Жирков: у Кокорина есть шанс вернуться в «Фиорентину»

Бывший защитник сборной России и «Зенита» Юрий Жирков отреагировал на получение нападающим «Ариса» Александра Кокорина приза лучшего игрока чемпионата Кипра. Он заявил, что у Кокорина теперь есть шанс вернуться в «Фиорентину».

«Кокорин молодец, поздравляю его. В Кипре слабый чемпионат? Когда мы играли в еврокубках с кипрскими командами, то они смотрелись достойно. Не скажу, что у них слабый внутренний турнир.

Возвращение в «Фиорентину»? Не в курсе контрактных дел Кокорина, но такой шанс есть», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

Александр Кокорин в нынешнем сезоне провёл за «Арис» 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и стал автором 6 голевых передач. 32 летний россиянин выступает за кипрский клуб на правах аренды, а спортивные права на игрока принадлежат «Фиорентине». Контракт форварда с «фиалками» рассчитан до 30 июня 2024 года.