Экс-игрок "Локомотива" Тарасов считает, что клуб должен его вернуть

Экс-игрок "Локомотива" Тарасов: клуб должен вернуть меня, чтобы бороться за высокие мест
Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что клуб должен вернуть его в команду, чтобы бороться за высокие места, передает Sport24.
«Первое что они должны сделать — вернуть меня. Я знаю, что нужно добавить команде. Дзюба — супер игрок, но в тандеме с ним мы бы могли сделать больше», — сказал Тарасов.
«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Напомним, что чемпионом России в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».
В следующем туре «Локомотив» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдет 20 мая.