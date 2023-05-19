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Экс-игрок "Локомотива" Тарасов: клуб должен вернуть меня, чтобы бороться за высокие мест

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что клуб должен вернуть его в команду, чтобы бороться за высокие места, передает Sport24.

Экс-игрок "Локомотива" Тарасов считает, что клуб должен его вернуть
© Газета.ru

«Первое что они должны сделать — вернуть меня. Я знаю, что нужно добавить команде. Дзюба — супер игрок, но в тандеме с ним мы бы могли сделать больше», — сказал Тарасов.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Напомним, что чемпионом России в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».

В следующем туре «Локомотив» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдет 20 мая.

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