Защитник Фил Джонс покинет «Манчестер Юнайтед» летом, когда истечёт срок его контракта. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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Футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году из «Блэкберн Роверс». Он является чемпионом Англии, команда выиграла титул в сезоне-2012/2013. Также в составе «Манчестер Юнайтед» он стал обладателем Кубка Англии (2016), обладателем Кубка английской футбольной лиги (2017), обладателем Суперкубка Англии (2011, 2013) и победителем Лиги Европы (2016/2017).