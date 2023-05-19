КДК вынес решения по матчу «Динамо» — «Ахмат»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил решения по матчу 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ахмат» (0:3). В частности, московский клуб оштрафован за неявку на пресс-конференцию главного тренера Славиши Йокановича, который был уволен после матча с «Ахматом».