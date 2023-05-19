Агент Кокорина отреагировал на признание нападающего MVP по итогам сезона на Кипре

«Признание Александра Кокорина MVP сезона было ожидаемо. Результаты говорят сами за себя. Может ли это повлиять на его дальнейшее будущее? У Саши контракт с «Фиорентиной» ещё год. Это тема к размышлению тренерского штаба «Фиорентины», что Кокорин может быть боевой единицей на следующий сезон», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.