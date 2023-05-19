Директор «Зенита» высказался о приостановке контрактов легионеров

Александр Медведев считает, что игроки «Зенита» не приостановят контракты.

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– Чемпионский состав будет сложно удержать? Пишут про интерес из Европы к Клаудиньо и другим легионерам.

– Всегда только радовался, когда наши игроки переходили в ведущие европейские клубы, были востребованы, при этом трансферы были еще и финансово успешны для «Зенита». Список большой, начиная с Паредеса, ставшего в итоге чемпионом мира.

Но об изменениях мы будем говорить, когда возможность для этих изменений появится. Да, интерес из Европы к нашим ведущим игрокам есть. Было бы странно, если бы его не было. Если кто то думает, что за нашим чемпионатом сейчас не следят, то это не так. И не только скауты, но и спортивные директоры и тренеры.

– У вас есть гарантия, что никто из легионеров не воспользуется приостановкой контракта от ФИФА?