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Кокорин вернется в «Фиорентину»

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, права на которого принадлежат итальянской «Фиорентине», ответил на вопрос о будущем футболиста. Его слова приводит «Чемпионат».

Кокорин вернется в «Фиорентину»
© Lenta.ru

Бердышев рассказал, что в ближайшее время у спортсмена будет отдых.

«Потом он вернется в расположение "Фиорентины" и приступит к сборам с командой», — заявил он.

18 мая Кокорина выбрали лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/2023. По информации «Спорт-Экспресса», в «Арисе» довольны выступлением россиянина, однако не смогут выкупить его из-за высокой зарплаты.

Кокорин играет за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. В сезоне-2022/2023 он провел в составе клуба 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

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