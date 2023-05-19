Кокорин вернется в «Фиорентину»

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, права на которого принадлежат итальянской «Фиорентине», ответил на вопрос о будущем футболиста. Его слова приводит «Чемпионат».

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Бердышев рассказал, что в ближайшее время у спортсмена будет отдых.

«Потом он вернется в расположение "Фиорентины" и приступит к сборам с командой», — заявил он.

18 мая Кокорина выбрали лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/2023. По информации «Спорт-Экспресса», в «Арисе» довольны выступлением россиянина, однако не смогут выкупить его из-за высокой зарплаты.