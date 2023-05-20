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Верратти готов покинуть «ПСЖ» и хочет перейти в «Реал»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти готов к уходу из команды и открыт к предложениям, сообщает RMC Sport.

Верратти готов покинуть «ПСЖ» и хочет перейти в «Реал»
© Чемпионат.com

На решение игрока могла повлиять активность фанатов «ПСЖ», которые на одной из недавних акций выступали против Лионеля Месси, Неймара и самого Верратти.

«Марко больше не может быть счастливым в «ПСЖ». Обиды от болельщиков стали большим ударом для него», — рассказал человек из близкого окружения игрока.

Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» планирует подписать Веррати, чтобы убедить Лионеля Месси перейти в команду. Верратти рассматривал возможность такого трансфера на фоне неудачного сезона в «ПСЖ», несмотря на то что в прошлом году подписал с парижанами новый контракт до конца сезона-2025/2026.

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