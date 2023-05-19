Тренер кипрского «Ариса» может возглавить «Динамо»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский может возглавить московское «Динамо». Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Роман Нагучев.

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По имеющейся информации, руководство бело-голубых уже провело переговоры со Шпилевским относительно возможного сотрудничества. При этом белорусский специалист может отказать москвичам, поскольку «Арис» сыграет в Лиге чемпионов.

В этом месяце бело-голубые отказались от услуг сербского тренера Славиши Йокановича. Ещё одним претендентом на вакантную должность является другой серб — Марко Николич.