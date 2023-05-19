Мостовой: иногда в раздевалке «Зенита» чувствуешь себя как в Рио-де-Жанейро

«Представляю ли я, что однажды Малком и Клаудиньо будут играть за сборную России? Клаудиньо же заявил в интервью, что не думает пока об этом. Что касается Малкома, даже если он останется, то в ближайшем будущем маловероятно, что мы увидим его в национальной команде.