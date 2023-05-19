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Мостовой: иногда в раздевалке «Зенита» чувствуешь себя как в Рио-де-Жанейро

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил вероятность того, что бразильские футболисты сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо однажды сыграют за сборную России, и признался, что его не задели слова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюба о «Зените» Рио-де-Жанейро, пошутив, что в раздевалке петербуржцев иногда чувствует себя как в Бразилии.

Мостовой: иногда в раздевалке «Зенита» чувствуешь себя как в Рио-де-Жанейро
© Чемпионат.com

«Представляю ли я, что однажды Малком и Клаудиньо будут играть за сборную России? Клаудиньо же заявил в интервью, что не думает пока об этом. Что касается Малкома, даже если он останется, то в ближайшем будущем маловероятно, что мы увидим его в национальной команде.

Задели ли слова Артема Дзюбы, назвавшего «Зенит» командой из Рио-де-Жанейро? Нет-нет, ничуть не задели. Да, иногда в раздевалке сидишь и порой чувствуешь себя как в Рио — порой играет латиноамериканская музыка, вокруг бразильцы, колумбийцы (смеётся). Глупо отрицать эту составляющую. И всё же «Зенит» играет в России и представляет Санкт-Петербург», — приводит слова Мостового «Российская газета».

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