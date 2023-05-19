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Салихова: надеюсь, Газизова в профессиональный спорт уже никто не возьмёт

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о судебном процессе своего мужа с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым, заявив, что надеется, что тот больше не найдёт работу в профессиональном спорте.

Салихова надеется, что гендира "Уфы" больше не возьмут в спорт
© Чемпионат.com

«Газизов, избрав тактику закидать исками и взять измором, проиграл всё: суды и репутацию крепкого регионального стратега. И у ФК «Уфа» так же всё плохо. В этом виноват только он. У него были все возможности и ресурсы для карьерного роста, вместо этого он избрал путь быстрого обогащения.

Я благодарна юристам, которые выиграли всё, эта важная репутационная победа и победа над менеджерским воровством и откатами в футболе. Хотя бы один человек понёс наказание в нашей лиге распилов.

Футбольному клубу «Уфа» желаю найти грамотного менеджера, который вернёт клуб в Премьер-Лигу, а Газизову можно попробовать себя в Медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его уже никто не возьмёт», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Газизов работал в «Спартаке» в 2020 году при Федуне. После увольнения функционер через суд требовал у бывшего владельца выплатить ему 450 млн рублей. Суд отказал Газизову в удовлетворении.

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