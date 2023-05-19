Салихова надеется, что гендира "Уфы" больше не возьмут в спорт

«Газизов, избрав тактику закидать исками и взять измором, проиграл всё: суды и репутацию крепкого регионального стратега. И у ФК «Уфа» так же всё плохо. В этом виноват только он. У него были все возможности и ресурсы для карьерного роста, вместо этого он избрал путь быстрого обогащения.