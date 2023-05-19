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Дюков заявил, что РФС ведет переговоры о домашнем матче сборной России в июне

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры о проведении товарищеского матча национальной команды в июне на территории страны. Об этом ТАСС в пятницу заявил президент РФС Александр Дюков.

РФС ведет переговоры о домашнем матче сборной России в июне
© РИА Новости

"Объявим, как договоримся и подпишем документы. Договариваемся о матче в России", - сказал Дюков.

15 мая "Спорт-Экспресс" сообщил, что сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч 15 июня в Москве.

Сборные России и Камеруна дважды встречались между собой. В 1994 году команды сыграли на групповом этапе чемпионата мира, россияне разгромили соперника со счетом 6:1. В 2011 году сборные сыграли вничью в товарищеском матче со счетом 0:0.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины.

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