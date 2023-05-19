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Игрок «Спартака» оценил возможность выступать в европейском чемпионате

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский оценил возможность выступать в европейском чемпионате. Его слова приводит Sport24.

Игрок «Спартака» оценил возможность выступать в европейском чемпионате
© Lenta.ru

Зиньковский заявил, что хотел бы поиграть в Европе, но в настоящее время это в принципе невозможно. «Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют. Тяжело о таком думать», — объяснил футболист.

В сезоне-2022/2023 Зиньковский провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах. В них он отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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