Игрок «Спартака» оценил возможность выступать в европейском чемпионате

Зиньковский заявил, что хотел бы поиграть в Европе, но в настоящее время это в принципе невозможно. «Ну куда я сейчас поеду в 27 лет? В нынешней ситуации мои хотелки уже ни на что не влияют. Тяжело о таком думать», — объяснил футболист.