Спаллетти отказался продлевать контракт с «Наполи»

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил специалисту заключить новый договор до 2025 года, однако Спаллетти не дал согласия. Отмечается, что 64-летний итальянец может уйти из клуба следующим летом, когда срок действия его контракта подойдёт к концу.

Спаллетти возглавляет «Наполи» с 2021 года. Ранее тренер работал в итальянских «Эмполи», «Венеции», «Удинезе», «Анконе», «Интере» и «Роме», с которой выиграл чемпионат Италии, а также дважды завоевал Кубок и один раз Суперкубок страны. Вместе с петербургским «Зенитом» он стал двукратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.