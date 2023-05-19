$79.91-0.1386.28-0.22
36 минут назад

Спаллетти отказался продлевать контракт с «Наполи»

Betassist

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти отказался подписывать новый контракт с клубом. Об этом стало известно La Repubblica.

Спаллетти отказался продлевать контракт с «Наполи»
Фото: BetassistBetassist

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предложил специалисту заключить новый договор до 2025 года, однако Спаллетти не дал согласия. Отмечается, что 64-летний итальянец может уйти из клуба следующим летом, когда срок действия его контракта подойдёт к концу.

Спаллетти возглавляет «Наполи» с 2021 года. Ранее тренер работал в итальянских «Эмполи», «Венеции», «Удинезе», «Анконе», «Интере» и «Роме», с которой выиграл чемпионат Италии, а также дважды завоевал Кубок и один раз Суперкубок страны. Вместе с петербургским «Зенитом» он стал двукратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Футбол,Аурелио Де,Лучано Спаллетти,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий