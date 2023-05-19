Силкин: за год работы в «Динамо» Йоканович ни слова по-русски не сказал

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на расторжение контракта между бело-голубыми и Славишей Йокановичем.
«Ответственность за назначение тренера должны нести руководители клуба, которые привели его. Мне не понравилась работа Славиши. Он всё время общался через переводчика, не имел контакта с футболистами. За год ни одного слова по-русски не сказал», — цитирует Силкина «Спорт-экспресс».
Сербский специалист трудился в «Динамо» с июня 2022 года. После 27 туров под его руководством бело-голубые занимают седьмое место в РПЛ.
Ожидается, что новым главным тренером столичного клуба станет Марко Николич. Ранее он работал с московским «Локомотивом».