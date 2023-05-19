Полузащитник «Ахмата» Садулаев продлил контракт с клубом

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев продлил контракт с клубом
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о ситуации с полузащитником клуба Лечи Садулаевым.
«Садулаев лечится, его уже прооперировали. С ним давно продлили контракт, он дома, воспитанник нашего клуба», — цитирует Айдамирова ТАСС.
Лечи дебютировал за грозненскую команду в 2018 году в матче РПЛ с «Арсеналом». В нынешнем сезоне в активе хавбека 28 игр, пять голов и шесть результативных передач. С 29 апреля Садулаев не выходит на поле из-за повреждения.
23-летний футболист имеет в своём активе один матч в составе сборной России. В ноябре 2022 года он вышел за национальную команду в товарищеской встрече с Таджикистаном (0:0).
Добавим, что в турнирной таблице РПЛ «Ахмат» занимает пятое место.