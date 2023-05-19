Полузащитник «Ахмата» Садулаев продлил контракт с клубом

«Садулаев лечится, его уже прооперировали. С ним давно продлили контракт, он дома, воспитанник нашего клуба», — цитирует Айдамирова ТАСС .

Лечи дебютировал за грозненскую команду в 2018 году в матче РПЛ с «Арсеналом». В нынешнем сезоне в активе хавбека 28 игр, пять голов и шесть результативных передач. С 29 апреля Садулаев не выходит на поле из-за повреждения.