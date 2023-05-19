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Мойзес может быть замешан в договорных играх в Бразилии – O Globo

Левый защитник Мойзес, бывший игрок бразильского «Интернасьонала», ныне защищающий цвета московского ЦСКА, может быть втянут в скандал с договорными матчами, сообщает O Globo.

СМИ: Мойзес может быть замешан в договорных играх в Бразилии
© Чемпионат.com

Власти штата Гояс проводят специальную операцию, расследуя манипуляции с матчами чемпионата Бразилии в 2022 году и чемпионата штата в этом году. В распоряжение издания попали скриншоты переписки Мойзеса с другим футболистом подозрительного содержания.

По версии журналистов, игроку предложили получить жёлтую карточку в матче 18-го тура прошлогоднего чемпионата Бразилии с «Сан-Паулу» 20 июля. Согласно распечаткам разговоров, Ромариньо, один из игроков, которому собираются выдвинуть обвинения, отправил Мойзесу фотографию кошелька с деньгами и сказал, что передаст деньги за услугу. Защитник отвечает, что матч будет в 20:30. После игры футболист отправила беттеру сообщение о том, что сделка выполнена.

Мойзес был предупрежден жёлтой карточкой на 21-й минуте второго тайма за протесты против решений арбитра. После фола на себе защитник потребовал от судьи карточку для обидчика, но был предупрежден сам. Согласно протоколу рефери Марсело де Лима Энрике вручил карточку за «неодобрение арбитражных решений словами или жестами».

После этого матча Мойзес покинул «Интернасьонал», перебравшись в ЦСКА. «Интернасьонал» не комментирует ситуацию, потому что игрок больше не является членом команды. Юрист Мойзеса заявил, что не владеет какой-либо информацией по теме.

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