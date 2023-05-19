В Италии Кокорина сочли не подходящим для игры в Серии А

«Я не думаю, что Кокорин может вписаться в планы «Фиорентины», поскольку во время своего пребывания во Флоренции он полностью провалил свой сезон. Конечно, на Кипре он проявил себя, но я думаю, что он не подходит для игры в чемпионате Италии», — сказал Пестуджия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.