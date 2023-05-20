Экс-наставник "Рубина" Слуцкий рассказал о своей зарплате

Экс-наставник "Рубина" Слуцкий заявил, что сейчас получает больше, чем в бытность тренером
Бывший наставник ЦСКА и казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о своих доходах после того, как приостановил тренерскую карьеру.
Напомним, что 52-летний специалист ноябре 2022 года покинул "Рубин" и с тех пор не возвращался к тренерской деятельности. Сейчас он участвует в различных шоу.
"Сильно ли изменился уровень дохода после того, как тренерская карьера была приостановлена? Сейчас у меня выше уровень дохода. Я поставил себе развлекательную задачу: понять, можно ли монетизировать мою медийность. За рубежом это не является чем-то ужасным: рекламные контракты Юргена Клоппа превышают его контракты тренерские. К сожалению, в российском спорте не развито. Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает — и работает неплохо", — рассказал Слуцкий на YouTube-канале Chepa.
Слуцкий тренировал "Рубин" с 2019 по 2022 год. В прошлом сезоне команда под руководством специалиста заняла 15-е место и напрямую вылетела в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступала в сезоне 2002. С ЦСКА он трижды выигрывал Российскую премьер-лигу (РПЛ), становился двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.
Ранее сообщалось, что "Монако" уступил "Лиону" в чемпионате Франции и потерял шансы на Лигу чемпионов.