Экс-наставник "Рубина" Слуцкий рассказал о своей зарплате

"Сильно ли изменился уровень дохода после того, как тренерская карьера была приостановлена? Сейчас у меня выше уровень дохода. Я поставил себе развлекательную задачу: понять, можно ли монетизировать мою медийность. За рубежом это не является чем-то ужасным: рекламные контракты Юргена Клоппа превышают его контракты тренерские. К сожалению, в российском спорте не развито. Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает — и работает неплохо", — рассказал Слуцкий на YouTube-канале Chepa.