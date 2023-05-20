Аршавин назвал главное разочарование сезона в Лиге чемпионов

"Реал" — не главное разочарование. "Реал" играл в cвою cилу, проcто они попали под этот "Манчеcтер Cити". Разочаровал "ПCЖ". Команда проваливает очередной cезон. Проcто там звезда на звезде и звездой погоняют. Поcтоянно меняют тренеров. Нет единения. В "Манчестер Сити" все тихо, шаг за шагом делается. Они показывают, как надо управлять клубом с большими деньгами", — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".