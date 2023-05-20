Экс-капитан сборной России Аршавин назвал главное разочарование сезона в Лиге чемпионов
Бывший футболист петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин назвал клуб, который стал главным разочарованием нынешнего сезона в Лиге чемпионов.
"Реал" — не главное разочарование. "Реал" играл в cвою cилу, проcто они попали под этот "Манчеcтер Cити". Разочаровал "ПCЖ". Команда проваливает очередной cезон. Проcто там звезда на звезде и звездой погоняют. Поcтоянно меняют тренеров. Нет единения. В "Манчестер Сити" все тихо, шаг за шагом делается. Они показывают, как надо управлять клубом с большими деньгами", — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Напомним, что в финал Лиги чемпионов вышли миланский "Интер" и "Манчестер Сити". Игра пройдет в Стамбуле 10 июня на стадионе "Ататюрк". "Интер" является трехкратным победителем Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов, у "Ман Сити" побед в этом турнире нет.
Ранее сообщалось, что три команды из высшего дивизиона чемпионата Италии добрались до финалов трех еврокубковых турниров.