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Экс-капитан сборной России Аршавин назвал главное разочарование сезона в Лиге чемпионов

Бывший футболист петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин назвал клуб, который стал главным разочарованием нынешнего сезона в Лиге чемпионов.

Аршавин назвал главное разочарование сезона в Лиге чемпионов
© Instagram (организация запрещена в России)

"Реал" — не главное разочарование. "Реал" играл в cвою cилу, проcто они попали под этот "Манчеcтер Cити". Разочаровал "ПCЖ". Команда проваливает очередной cезон. Проcто там звезда на звезде и звездой погоняют. Поcтоянно меняют тренеров. Нет единения. В "Манчестер Сити" все тихо, шаг за шагом делается. Они показывают, как надо управлять клубом с большими деньгами", — приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Напомним, что в финал Лиги чемпионов вышли миланский "Интер" и "Манчестер Сити". Игра пройдет в Стамбуле 10 июня на стадионе "Ататюрк". "Интер" является трехкратным победителем Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов, у "Ман Сити" побед в этом турнире нет.

Ранее сообщалось, что три команды из высшего дивизиона чемпионата Италии добрались до финалов трех еврокубковых турниров.

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