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Ветеран сборной СССР Кавазашвили сравнил "Спартак" с "Реалом"

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили поделился мнением о московском "Спартаке", сравнив его с мадридским "Реалом".

Ветеран сборной СССР сравнил "Спартак" с "Реалом"
© РИА Новости

"Игра в "Спартаке" равноценна игре за "Реал Мадрид" — самый лучший клуб страны, большой груз ответственности, многомиллионная армия лучших в мире болельщиков, которые требуют трофеев каждый сезон. Эти два клуба пользуются популярностью у огромного числа людей", - приводит слова Кавазашвили "РБ Спорт".

"Спартак" после 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 50 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Столько же очков и у идущего третьим "Ростова". На второй строчке расположился ЦСКА, в активе которого 54 балла. Лидирует петербургский "Зенит". В прошлом туре сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами страны. В ближайшем матче красно-белые сыграют с ЦСКА в рамках 28 тура РПЛ. Матч пройдет 21 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что "Спартак" окрасил здание МГУ в красно-белые цвета перед матчем с ЦСКА.

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