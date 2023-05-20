Ветеран сборной СССР сравнил "Спартак" с "Реалом"

"Игра в "Спартаке" равноценна игре за "Реал Мадрид" — самый лучший клуб страны, большой груз ответственности, многомиллионная армия лучших в мире болельщиков, которые требуют трофеев каждый сезон. Эти два клуба пользуются популярностью у огромного числа людей", - приводит слова Кавазашвили "РБ Спорт".

"Спартак" после 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 50 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. Столько же очков и у идущего третьим "Ростова". На второй строчке расположился ЦСКА, в активе которого 54 балла. Лидирует петербургский "Зенит". В прошлом туре сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами страны. В ближайшем матче красно-белые сыграют с ЦСКА в рамках 28 тура РПЛ. Матч пройдет 21 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.