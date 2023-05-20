В «Спартаке» ожидают около 25 тысяч зрителей на матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об ожидаемом количестве зрителей на домашней арене московской команды на матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

© «ЧЕМПИОНАТ»

«Продажи билетов идут неплохо. Ожидаем около 25 тысяч зрителей», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Ранее сообщалост, что на дерби с ЦСКА «Спартак» ожидает не менее 20 тысяч зрителей, что станет рекордом посещаемости стадиона в 2023 году. В первом круге чемпионата команды сыграли вничью со счётом 2:2.