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В «Спартаке» ожидают около 25 тысяч зрителей на матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался об ожидаемом количестве зрителей на домашней арене московской команды на матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

В «Спартаке» ожидают около 25 тысяч зрителей на матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА
© «ЧЕМПИОНАТ»

«Продажи билетов идут неплохо. Ожидаем около 25 тысяч зрителей», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Ранее сообщалост, что на дерби с ЦСКА «Спартак» ожидает не менее 20 тысяч зрителей, что станет рекордом посещаемости стадиона в 2023 году. В первом круге чемпионата команды сыграли вничью со счётом 2:2.

ЦСКА после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками, опережая «Спартак» и «Ростов» на четыре балла. Красно-белые примут армейцев в матче 28-го тура чемпионата России 21 мая в 16:30 по московскому времени.

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