Губерниев пошутил про слова министра спорта Матыцина, упомянув Вяльбе

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить от участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. После этого были отменены или перенесены международные соревнования, которые планировалось провести на территории России. На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.