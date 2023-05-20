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Комментатор Губерниев пошутил про слова министра спорта Матыцина, упомянув Вяльбе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова министра спорта России Олега Матыцина, который призвал допущенных к соревнованиям отечественных атлетов не бойкотировать турниры.

Губерниев пошутил про слова министра спорта Матыцина, упомянув Вяльбе
©  РИА Новости

"Ждем ответа Елены Вяльбе с разоблачениями деятельности министра спорта РФ" – написал телеведущий в своем Telegram-канале.

Напомним, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выступает против участия россиян в соревнованиях под нейтральным флагом.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить от участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. После этого были отменены или перенесены международные соревнования, которые планировалось провести на территории России. На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 выступили против допуска российских спортсменов как представителей страны.

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