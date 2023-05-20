"Жаль, что всё потерял": Сергей Силкин высказался о Кокорине

«А что, уровень футбола на Кипре выше, чем в России? В РПЛ намного сложнее играть, чем там. То, что его признали лучшим – это достижение, но всё равно не забывайте, в какой лиге он играет. Кокорин — очень талантливый парень. К сожалению, он растратил все свои способности на ненужные вещи, от него ждали большего. У него качества настоящего нападающего. Я видел, как он прогрессировал, как хотел играть в футбол. Жаль, что он всё потерял», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».