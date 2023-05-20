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Сергей Силкин: Кокорин — очень талантливый парень. Жаль, что он всё потерял

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал успехи российского форварда «Ариса» Александра Кокорина в чемпионате Кипра.

"Жаль, что всё потерял": Сергей Силкин высказался о Кокорине
© ТАСС

«А что, уровень футбола на Кипре выше, чем в России? В РПЛ намного сложнее играть, чем там. То, что его признали лучшим – это достижение, но всё равно не забывайте, в какой лиге он играет. Кокорин — очень талантливый парень. К сожалению, он растратил все свои способности на ненужные вещи, от него ждали большего. У него качества настоящего нападающего. Я видел, как он прогрессировал, как хотел играть в футбол. Жаль, что он всё потерял», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Кокорин, права на которого принадлежат «Фиорентине», выступает за «Арис» с 2022 года на правах аренды. В нынешнем сезоне 32-летний российский форвард провёл за кипрский клуб 27 матчей в чемпионате, забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.

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