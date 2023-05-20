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РПЛ объявила номинантов на звания лучших футболистов и тренеров сезона

Российская Премьер-Лига в своём официальном телеграм-канале представила шорт-лист каждой из номинаций ежегодной премии лиги.

РПЛ объявила номинантов на звания лучших футболистов и тренеров сезона
© соцсети

В списке на награду лучшему вратарю сезона не нашлось места основному голкиперу чемпиона России "Зенита" Михаилу Кержакову. Всего на эту награду номинированы пять вратарей.

В шорт-листе претендентов на награду лучшему защитнику сезона 12 футболистов, трое из которых представляют идущий вторым в турнирной таблице ЦСКА.

3 из 11 номинантов на приз лучшему полузащитнику защищают цвета "Зенита".

Среди 11 претендентов на звание лучшему нападающему РПЛ нашлось место форварду "Локомотива" Артему Дзюбе, присоединившемуся к команде по ходу сезона.

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