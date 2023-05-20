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1 час назад

Семин предложил вручить приз "Открытие сезона" Дзюбе

Газета.Ruиещё 1

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает, что в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заново открыл свой талант.

Семин предложил вручить приз "Открытие сезона" Дзюбе
Фото: Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

«Кому бы отдал приз «Открытие сезона»? Да можно хоть Дзюбе вручить — он заново открыл свой талант в этом сезоне, когда многие думали, что его лучшие годы уже прошли», — передает слова Семина «Рейтинг букмекеров».

Напомним, что Дзюба не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона. В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в девяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне.

Сегодня «Локомотив» примет воронежский «Факел» в рамках 28 тура чемпионата России. Начало матча в 14.00 по московскому времени.

За весеннюю часть чемпионата «Локомотив» поднялся с 13-го на 10-е место.

Футбол,Артем Дзюба,Юрий Семин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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