Доменико Кришито завершил игровую карьеру

Последним клубом футболиста был итальянский «Дженоа», выступающий в Серии В. Вчера, 19 мая, в матче 38-го тура Серии В сезона-2022/2023 «Дженоа» встречался с «Бари». Кришито появился на поле на 90+3-й минуте при счёте 3:3. Через две минуты он реализовал пенальти и принёс победу своей команде (4:3). «Дженоа» занял второе место и завоевал путёвку в Серию А.