Дзюба не попал в заявку «Локомотива» на матч РПЛ во второй раз подряд

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба не попал в заявку команды на матч 28-го тура РПЛ с воронежским «Факелом», который состоится сегодня, 20 мая. Таким образом, форвард пропустит уже вторую игру железнодорожников в чемпионате России подряд.

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Последний раз Дзюба сыграл за «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). Та встреча состоялась 8 мая. После этого нападающий пропустил игру с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). В обращении к болельщикам Дзюба попросил их не беспокоиться о его здоровье и сообщил, что вскоре вернётся в состав.