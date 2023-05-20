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Дзюба не попал в заявку «Локомотива» на матч РПЛ во второй раз подряд

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба не попал в заявку команды на матч 28-го тура РПЛ с воронежским «Факелом», который состоится сегодня, 20 мая. Таким образом, форвард пропустит уже вторую игру железнодорожников в чемпионате России подряд.

Дзюба не попал в заявку «Локомотива» на матч РПЛ во второй раз подряд
© чемпионат

Последний раз Дзюба сыграл за «Локомотив» в матче 26-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). Та встреча состоялась 8 мая. После этого нападающий пропустил игру с самарскими «Крыльями Советов» (1:1). В обращении к болельщикам Дзюба попросил их не беспокоиться о его здоровье и сообщил, что вскоре вернётся в состав.

34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона в феврале 2023 года. В 11 матчах за железнодорожников во всех турнирах он забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи.

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