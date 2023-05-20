"Ахмат" разгромил "Химки" в матче 28-го тура РПЛ

В очередном матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский "Ахмат" разгромил "Химки".

Встреча прошла в столице Чечни на стадионе "Ахмат Арена" и завершилась уверенной победой команды под руководством Сергея Ташуева со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Владислав Карапузов, Артем Тимофеев и Евгений Харин.

После этой игры "Ахмат" набрал 49 очков и закрепился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Подмосковная команда за два тура до конца сезона имеет в своем активе 18 очков и занимает предпоследнюю строчку РПЛ.

В следующем туре "Ахмат" в гостях сыграет против "Ростова". Эта игра состоится 28 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.

"Химки" игру 29-го тура проведут на домашнем поле против екатеринбургского "Урала". Игра пройдет 27 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.