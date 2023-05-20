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50 минут назад

«Оренбург» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 28-го тура РПЛ

Газета.Ru

В очередном матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» сыграл вничью с петербургским «Зенитом».

«Оренбург» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 28-го тура РПЛ
Фото: Телеграм-канал «ФК «Оренбург»»Телеграм-канал «ФК «Оренбург»»

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

В составе гостевой команды счет на 28-й минуте открыл Густаво Мантуан с передачи Маттео Кассьерры.

На 41-й минуте ответный мяч оформил Александр Эктов, а на 62-й минуте отличился босниец Ренато Гойкович.

Установил окончательный счет в матче Иван Сергеев, сравнявший счет на 96-й минуте игры.

После этой победы оренбуржцы набрали 40 очков и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Сине-бело-голубые сохранили за собой лидирующую позицию, набрав за два тура до конца сезона 66 баллов.

В следующем туре «Оренбург» сыграет на выезде против «Торпедо». Эта игра пройдет 27 мая в «Лужниках» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» в следующей игре встретится с «Сочи». Этот матч пройдет на стадионе «Фишт» 27 мая, начало в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Динамо» разгромило «Торпедо» в столичном дерби в рамках 28-го тура РПЛ.

Футбол,Густаво Мантуан,Ренато Гойкович,Александр Эктов,Иван Сергеев,Торпедо,Динамо,Зенит,
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