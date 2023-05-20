"Ливерпуль" ушел от поражения на 90-й минуте матча с "Астон Виллой"
"Ливерпуль" на своем поле вырвал ничью в 36-м туре АПЛ с "Астон Виллой" (1:1). "Ливерпуль" ушел от поражения в домашнем матче против "Астон Виллы" благодаря голу бразильского форварда Роберто Фирмино на 90-й минуте. Полузащитник гостей Джейкоб Рэмси вывел свою команду вперед в середине первого тайма. Однако подопечные Унаи Эмери не сумели увезти с "Энфилда" три очка, довольствовавшись лишь одним.
Чемпионат Англии
37 тур
Гол: Фирмино, 90 - Рэмси, 28
Ливерпуль: Бекер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 72), Хендерсон (Милнер, 72), Фабиньо (Эллиот, 81), Джонс (Диогу Жота, 63), Салах, Гакпо, Диас (Фирмино, 72)
Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Мингз, Динь (Морено, 53 (Буэндия, 65)), Макгинн, Камара, Луис (Дендокер, 87), Рэмси, Бэйли (Янг, 54), Уоткинс (Дюран, 87)
Предупреждения: Конате, 21, Мингз, 45, Динь, 53, Александер-Арнольд, 66, Мартинес, 77, Фабиньо, 80, Янг, 90+3, Конса, 90+7