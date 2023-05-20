$79.91-0.1386.28-0.22

"Ливерпуль" ушел от поражения на 90-й минуте матча с "Астон Виллой"

"Ливерпуль" на своем поле вырвал ничью в 36-м туре АПЛ с "Астон Виллой" (1:1). "Ливерпуль" ушел от поражения в домашнем матче против "Астон Виллы" благодаря голу бразильского форварда Роберто Фирмино на 90-й минуте. Полузащитник гостей Джейкоб Рэмси вывел свою команду вперед в середине первого тайма. Однако подопечные Унаи Эмери не сумели увезти с "Энфилда" три очка, довольствовавшись лишь одним.

"Ливерпуль" ушел от поражения на 90-й минуте матча с "Астон Виллой"
© ФК "Ливерпуль"

Чемпионат Англии

37 тур

Гол: Фирмино, 90 - Рэмси, 28

Ливерпуль: Бекер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 72), Хендерсон (Милнер, 72), Фабиньо (Эллиот, 81), Джонс (Диогу Жота, 63), Салах, Гакпо, Диас (Фирмино, 72)

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Мингз, Динь (Морено, 53 (Буэндия, 65)), Макгинн, Камара, Луис (Дендокер, 87), Рэмси, Бэйли (Янг, 54), Уоткинс (Дюран, 87)

Предупреждения: Конате, 21, Мингз, 45, Динь, 53, Александер-Арнольд, 66, Мартинес, 77, Фабиньо, 80, Янг, 90+3, Конса, 90+7

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий