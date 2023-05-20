"Ливерпуль" ушел от поражения на 90-й минуте матча с "Астон Виллой"

"Ливерпуль" на своем поле вырвал ничью в 36-м туре АПЛ с "Астон Виллой" (1:1). "Ливерпуль" ушел от поражения в домашнем матче против "Астон Виллы" благодаря голу бразильского форварда Роберто Фирмино на 90-й минуте. Полузащитник гостей Джейкоб Рэмси вывел свою команду вперед в середине первого тайма. Однако подопечные Унаи Эмери не сумели увезти с "Энфилда" три очка, довольствовавшись лишь одним.