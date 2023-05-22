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Дзюба опубликовал видео про себя с пафосной цитатой

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал видео про себя с пафосной цитатой.

Дзюба опубликовал видео про себя с пафосной цитатой
© Чемпионат.com

«Собьёшь меня с ног 19 раз? Я встану в 20-й. Скажешь, что у меня ничего не выйдет? Я сделаю своим долгом доказать тебе, что я могу. Я потерплю поражение, но не сдамся. Я проиграю, но в конце концов я выиграю. Я сумасшедший, когда доходит до того, чтобы стать лучшей версией себя», – говорится в видеоролике, который опубликовал футболист в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне Дзюба выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор» на протяжении без малого трёх месяцев (с августа по ноябрь). За пять матчей во всех турнирах 34-летний футболист отличился лишь один раз. В то же время за полсезона в составе «Локомотива» нападающий провёл девять матчей в чемпионате России, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Недавно один из инсайдеров сообщал о вероятном продлении контракта Дзюбы с «Локомотивом».

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