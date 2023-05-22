Дзюба опубликовал видео про себя с пафосной цитатой

«Собьёшь меня с ног 19 раз? Я встану в 20-й. Скажешь, что у меня ничего не выйдет? Я сделаю своим долгом доказать тебе, что я могу. Я потерплю поражение, но не сдамся. Я проиграю, но в конце концов я выиграю. Я сумасшедший, когда доходит до того, чтобы стать лучшей версией себя», – говорится в видеоролике, который опубликовал футболист в своём телеграм-канале.