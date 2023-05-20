Глава "Локомотива" Нагорных призвал фанатов вернуться на стадион
Председатель совета директоров столичного "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о ситуации с болельщиками.
По его словам, руководство "железнодорожников" прилагает все усилия, чтобы активная часть фанатов вновь стала посещать "РЖД Арену".
"Нам очень хочется, чтобы наши болельщики возвращались на стадион. Мы будем делать для этого все", - приводит слова Нагорных "Чемпионат".
Напомним, что в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотив" оказался сильнее воронежского "Факела". Игра прошла в Черкизово и завершилась минимальной победой команды под руководством Михаила Галактионова со счетом 1:0.
За два тура до конца сезона "Локомотив" занимает девятую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 39 баллов.
Ранее сообщалось, что вратарь московского "Динамо" Игорь Лещук остался недоволен тем, как бывший главный тренер команды Славиша Йоканович попрощался с командой.