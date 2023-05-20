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«Бавария» проиграла «Лейпцигу» в матче Бундеслиги

Мюнхенцы могут упустить чемпионство.

«Бавария» проиграла «Лейпцигу» в матче Бундеслиги
© globallookpress.com

«Бавария» проиграла «Лейпцигу» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась поражением хозяев поля со счётом 1:3.

Первый гол в матче забили мюнхенцы, на 25-й минуте отличился нападающий Серж Гнабри, которому ассистировал партнёр по линии атаки Томас Мюллер.

Гости отыгрались на 65-й минуте. Точным ударом отметился австрийский полузащитник Конрад Лаймер.

На 76-й минуте французский хавбек «Лейпцига» Кристофер Нкунку реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд, а на 86-й минуте гости забили третий мяч. Окончательный результат установил венгерский хавбек Доминик Собослаи, также реализовавший одиннадцатиметровый удар.

«Бавария» осталась с 68 очами и сохранила первое место в таблице, однако по итогам тура может потерять лидерство, если дортмундская «Боруссия» победит 21 мая «Аугсбург».

«Лейпциг» с 63 баллами располагается на третьей строчке.

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