«Бавария» проиграла «Лейпцигу» в матче Бундеслиги

Мюнхенцы могут упустить чемпионство.

«Бавария» проиграла «Лейпцигу» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась поражением хозяев поля со счётом 1:3.

Первый гол в матче забили мюнхенцы, на 25-й минуте отличился нападающий Серж Гнабри, которому ассистировал партнёр по линии атаки Томас Мюллер.

Гости отыгрались на 65-й минуте. Точным ударом отметился австрийский полузащитник Конрад Лаймер.

На 76-й минуте французский хавбек «Лейпцига» Кристофер Нкунку реализовал пенальти и вывел свою команду вперёд, а на 86-й минуте гости забили третий мяч. Окончательный результат установил венгерский хавбек Доминик Собослаи, также реализовавший одиннадцатиметровый удар.

«Бавария» осталась с 68 очами и сохранила первое место в таблице, однако по итогам тура может потерять лидерство, если дортмундская «Боруссия» победит 21 мая «Аугсбург».