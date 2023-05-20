Гвардиола выиграл 33-й трофей в карьере

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вместе со своей командой стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

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Как информирует Sports.ru, этот трофей стал 33-м в коллекции испанского специалиста.

Всего в качестве наставника "горожан" Гвардиола выиграл 12 титулов - пять чемпионских званий, четыре Кубка Английской лиги, два Суперкубка и Кубок Англии.

Возглавляя каталонскую "Барселону" в период с 2008 по 2012 года, он стал обладателем 14 трофеев, а во времена работы в мюнхенской "Баварии" выиграл семь турниров.

В текущем сезоне Гвардиола может стать обладателем еще двух трофеев. Для этого ему необходимо выиграть два финала - Кубка Англии и Лиги чемпионов, в которые ему будут противостоять "Манчестер Юнайтед" и миланский "Интер" соответственно.