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"Динамо" объявит имя нового главного тренера по окончании сезона

Московское «Динамо» объявит имя нового главного тренера команды по окончании текущего сезона. Об этом член совета директоров клуба Дмитрий Гафин сообщил в интервью ТАСС.

"Динамо" объявит имя нового главного тренера по окончании сезона
© РИА Новости

«Мы объявим имя нового главного тренера после окончания этого сезона. Сейчас ведем переговоры, общаемся с кандидатами на позицию главного тренера, их несколько», — сказал Гафин.

Функционер также заметил, что клуб расстался с прежним главным тренером Славишей Йокановичем на условиях, прописанных в его контракте. В настоящее время командой в статусе исполняющего обязанности руководит Павел Алпатов.

«Было принято решение расстаться с Йокановичем на условиях, прописанных в его контракте. Была ли неустойка? В контрактах есть пункт о конфиденциальности, поэтому цифры называть не буду», — заключил Гафин.

19 мая «Динамо» объявило о досрочном расторжении контракта с главным тренером Йокановичем. Об отстранении Йокановича от работы с основной командой стало известно после проигрыша с разгромным счетом 0:3 грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Сербский тренер возглавил команду в прошлое межсезонье, подписав контракт на год с опцией продления еще на один сезон.

По информации СМИ, новым главным тренером бело-голубых станет серб Марко Николич, который в ближайшее время прилетит в Москву и проведет встречу с руководством «Динамо», на которой стороны обсудят детали сотрудничества.

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