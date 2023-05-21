"Динамо" объявит имя нового главного тренера по окончании сезона

Московское «Динамо» объявит имя нового главного тренера команды по окончании текущего сезона. Об этом член совета директоров клуба Дмитрий Гафин сообщил в интервью ТАСС.

«Мы объявим имя нового главного тренера после окончания этого сезона. Сейчас ведем переговоры, общаемся с кандидатами на позицию главного тренера, их несколько», — сказал Гафин.

Функционер также заметил, что клуб расстался с прежним главным тренером Славишей Йокановичем на условиях, прописанных в его контракте. В настоящее время командой в статусе исполняющего обязанности руководит Павел Алпатов.

«Было принято решение расстаться с Йокановичем на условиях, прописанных в его контракте. Была ли неустойка? В контрактах есть пункт о конфиденциальности, поэтому цифры называть не буду», — заключил Гафин.

19 мая «Динамо» объявило о досрочном расторжении контракта с главным тренером Йокановичем. Об отстранении Йокановича от работы с основной командой стало известно после проигрыша с разгромным счетом 0:3 грозненскому «Ахмату» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Сербский тренер возглавил команду в прошлое межсезонье, подписав контракт на год с опцией продления еще на один сезон.