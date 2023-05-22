Агент: Фернандес не планирует уходить из «Динамо», к следующему сезону он будет готов

«Роберто точно останется в «Динамо». Он не планирует никуда уходить летом. К следующему сезону Фернандес будет готов на 100%. Его восстановление идёт отлично. Есть серьёзный прогресс», — сказал Ромеро в беседе с корреспондентом Sport24 .

Парагвайский защитник выступает за «Динамо» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провёл за клуб 26 матчей во всех турнирах и забил два гола. Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.