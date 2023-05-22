$79.91-0.1386.28-0.22

Агент: Фернандес не планирует уходить из «Динамо», к следующему сезону он будет готов

Футбольный агент Альберто Ромеро, представляющий интересы защитника «Динамо» Роберто Фернандеса, заявил о желании футболиста продолжать выступления за московский клуб.

Агент: Фернандес не планирует уходить из «Динамо», к следующему сезону он будет готов
© Чемпионат.com

«Роберто точно останется в «Динамо». Он не планирует никуда уходить летом. К следующему сезону Фернандес будет готов на 100%. Его восстановление идёт отлично. Есть серьёзный прогресс», — сказал Ромеро в беседе с корреспондентом Sport24.

22-летний Фернандес восстанавливается от травмы мышцы бедра, полученной в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:0).

Парагвайский защитник выступает за «Динамо» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провёл за клуб 26 матчей во всех турнирах и забил два гола. Действующий контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий