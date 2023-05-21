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Джикия вернулся в состав "Спартака" на дерби с ЦСКА

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия вернулся в стартовый состав красно-белых на дерби с ЦСКА. Последние два матча он пропустил, восстанавливаясь от повреждения. Состав «Спартака» на игру опубликовала пресс-служба клуба, 10-кратные чемпионы России начнут матч в следующем сочетании:

Джикия вернулся в состав "Спартака" на дерби с ЦСКА
© РИА Новости

Селихов, Хлусевич, Чернов, Джикия, Тавареш, Литвинов, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Соболев, Промес.

Запасные: Максименко, Волков, Дуарте, Рыбус, Маслов, Классен, Мартинс, Бальде, Мозес, Николсон, Зорин, Мелешин.

Также обнародован стартовый состав ЦСКА:

Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Медина, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Лукин, Агапов, Набабкин, Зайнутдинов, Глебов, Щенников, Кучаев, Карраскаль.

После 27 туров ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Спартак» и «Ростов» делят третье и четвертое места, в их активе по 50 баллов. Дерби состоится в воскресенье, 21 мая, на стадионе «Спартака» и начнется 16:30 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев. Встреча этих команд в первом круге завершилась вничью — 2:2.

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