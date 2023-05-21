Джикия вернулся в состав "Спартака" на дерби с ЦСКА

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия вернулся в стартовый состав красно-белых на дерби с ЦСКА. Последние два матча он пропустил, восстанавливаясь от повреждения. Состав «Спартака» на игру опубликовала пресс-служба клуба, 10-кратные чемпионы России начнут матч в следующем сочетании:

После 27 туров ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Спартак» и «Ростов» делят третье и четвертое места, в их активе по 50 баллов. Дерби состоится в воскресенье, 21 мая, на стадионе «Спартака» и начнется 16:30 по московскому времени. Соперников рассудит Сергей Карасев. Встреча этих команд в первом круге завершилась вничью — 2:2.