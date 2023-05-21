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«Крылья Советов» без основного вратаря победили «Урал» в 28 туре РПЛ

«Крылья Советов» дома одержали победу над «Уралом» в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

«Крылья Советов» без основного вратаря победили «Урал» в 28 туре РПЛ
© Спорт день за днем

Три главных факта

1. С первого тайма «Крылья Советов» играли без основного вратаря Ивана Ломаева. На 14-й минуте голкипер в борьбе столкнулся с нападающим «Урала» Алексеем Каштановым. После этого Ивану потребовалась медицинская помощь. Еще какое-то время Ломаев сыграл, но на 20-й минуте попросил замену.

Вместе Ломаева на поле вышел Евгений Фролов. Для 35-летнего вратаря это первый матч в текущем сезоне РПЛ.

2. Первый гол за хозяев забил защитник Гленн Бейл. Случилось это на 45+4 минуте. Второй мяч за самарцев на 52-й минуте записал на свой счет форвард Дмитрий Цыпченко. Третий гол хозяева забили благодаря реализованному на 60-й минуте пенальти Бенхамина Гарре.

3. Победа над «Уралом» помогла «Крыльям Советов» подняться из зоны стыков.

Как изменилась таблица РПЛ?

«Урал» сохранил свое 11-е место и остался с 30 очками. «Крылья Советов» поднялись на 12-ю строчку. Самарцы сместили вниз «Факел».

Что дальше?

В 29-м туре РПЛ «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Факелом» (28 мая, 16:30 по московскому времени). «Урал» в следующие выходные встретится с «Химками» (27 мая, 14:00 по московскому времени).

Российская Премьер-лига. 28-й тур

«Крылья Советов» – «Урал». 3:0

Голы: Бейл, 45+4 (1:0); Цыпченко, 52 (2:0); Гарре, 60 (3:0)

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