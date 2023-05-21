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Болельщицы «Спартака» и ЦСКА подрались перед началом матча

На матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА произошла стычка болельщиц двух клубов. Об этом сообщает «Спорт день за днём».

Болельщицы «Спартака» и ЦСКА подрались перед началом матча
© Чемпионат.com

По информации источника, девушки подрались из-за того, что одна пришла с шарфом ЦСКА на сектор болельщиков «Спартака». Болельщица армейского клуба плюнула в поклонницу красно-белых.

Московское дерби «Спартак» — ЦСКА началось в 16:30 мск на «Открытие Банк Арене». Первый тайм матча закончился вничью со счётом 1:1 — на гол Хесуса Медины ответил Квинси Промес. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, арбитр VAR — Павел Шадыханов.

Перед началом матча красно-синие шли на втором месте с 54 очками. Красно-белые располагались на четвёртой строчке с 50 очками.

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