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Промес – лучший бомбардир «Спартака» в истории чемпионатов России

В воскресенье, 21 мая, проходит матч 28-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. После первого тайма на табло ничья – 1:1.

Промес – лучший бомбардир «Спартака» в истории чемпионатов России
© Чемпионат.com

В составе красно-белых забитым мячом отметился нидерландский форвард Квинси Промес. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России. Это уже его 87-й гол в данном турнире.

Отметим, что у бывшего форварда красно-белых Егора Титова тоже имеется 87 забитых мячей в активе. Нападающий выступал в «Спартаке» на протяжении 16 лет (с 1992 по 2008 год).

Всего на счету Промеса 173 игры в Российской Премьер-Лиге, в которых он отметился 87 мячами и 40 ассистами. Нидерландец является самым результативным легионером в истории чемпионата России.

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