«Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

"Спартак" прервал 13-матчевую серию ЦСКА и одержал волевую победу над "армейцами" благодаря дублю нападающего Квинси Промеса в домашней встрече 28-го тура чемпионата России. Игра на стадионе "Открытие Банк Арена" завершилась со счетом 2:1 (1:1) в пользу красно-белых.

На 37-й минуте парагвайский полузащитник Хесус Медина замкнул передачу форварда Федора Чалова и вывел ЦСКА вперед - 0:1. Незадолго до перерыва нидерландский форвард "Спартака" Квинси Промес с передачи полузащитника Антона Зиньковского восстановил равенство на табло - 1:1.

В середине второго тайма форвард красно-белых Александр Соболев получил красную карточку за то, что приложил руки к паху. Виллиан Роша, который лежал и смотрел на Соболева, также был удален в том же эпизоде. Под занавес встречи Квинси Промес заработал пенальти. Удар нидерландца с 11-метровой отметки парировал голкипер "армейцев" Игорь Акинфеев, но тот же Промес оказался первым на добивании - 2:1.

Квинси Промес с 88 голами стал лучшим бомбардиром московского клуба за всю историю проведения чемпионатов России.

Эта победа позволила "Спартаку" одержать свою первую победу в четырех последних играх, набрать 53 очка и вернуться на третью строчку в таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля до минимума сократила отставание от идущего вторым ЦСКА, у которого 54 балла. В этой встрече прервалась 13-матчевая беспроигрышная серия "армейцев".

Чемпионат России. 28 тур

"Спартак" 2:1 ЦСКА

Голы: Промес, 43, 90 - Медина, 38